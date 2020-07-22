Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Клопп: Чемпионство Ливерпуля – это одна из самых больших историй в футболе
Мерсисайдцы получат заветный трофей
Менеджер "Ливерпуля" Юрген Клопп высказался перед матчем АПЛ с лондонским "Челси", после которого команда получит чемпионский трофей. Цитирует немца The Guardian и пресс-служба "красных".
"Я надеюсь, что в такие тяжелые и непростые времена, большая семья "Ливерпуля" ощутит тепло и уют. Все это мы пережили вместе с болельщиками – я счастлив находиться в окружении людей, которые дают мне понять, каким прекрасным подарком является сама жизнь".
"Сегодня, когда мы прекратим 30-летнее ожидание, мы все испытаем нечто особенное, и мы проживем этот момент вместе. Команда заслужила этот момент. Чемпионство "Ливерпуля" – это одна из самых больших историй в футболе".