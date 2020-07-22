Клопп: Чемпионство Ливерпуля – это одна из самых больших историй в футболе

Менеджер "Ливерпуля" Юрген Клопп высказался перед матчем АПЛ с лондонским "Челси", после которого команда получит чемпионский трофей. Цитирует немца The Guardian и пресс-служба "красных".

"Я надеюсь, что в такие тяжелые и непростые времена, большая семья "Ливерпуля" ощутит тепло и уют. Все это мы пережили вместе с болельщиками – я счастлив находиться в окружении людей, которые дают мне понять, каким прекрасным подарком является сама жизнь".