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Джеррард: Суарес в Ливерпуле никого не уважал на тренировках

Англия
(3 голосов)

Стивен вспомнил времена, когда он играл за красных

Джеррард: Суарес в Ливерпуле никого не уважал на тренировках
Новина українською

Легенда "красных" похвалил своего бывшего напарника по "Энфилду".

По мнению Стивена Джеррарда, Луис Суарес "никого не уважал" на тренировках в Ливерпуле, и уже сразу говорил, что станет "лучшим игроком" клуба.

Суарес перешел за 29 миллионов долларов в стан "мерсисайдцев" из Аякса в январе 2011 года и забил 82 гола в 133 матчах.

Джеррард вспоминает, как был поражен бесстрашным отношением Суареса к тренировкам по прибытии в Англию , и говорит, что было ясно, что он способен войти в историю Премьер-лиги.

Когда его попросили назвать лучшего игрока, с которым он играл, то Джеррард сказал так:

"Многие нападающие, которых мы подписывали, уважали таких, как Джейми Каррагер и другие имена в команде. но он (Луис Суарес) никого не уважал на тренировках, в хорошем смысле слова.

Мы знали сразу, что он собирается стать лучшим игроком "Ливерпуля", - сказал Стивен.

Также Джеррард отреагировал на чемпионство красных:

"Прежде всего, для меня было фантастическим похоронить нескольких демонов. С 2014 года я ждал этого, и безусловно такой успех стал для меня большим облегчением. Будучи фанатом "Ливерпуля" и бывшим игроком, я знаю, как этого все долго ждали.

Этот успех был фантастическим для всех, кто был связан с клубом, у меня были смешанные чувства из-за моего собственного опыта".

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В статье: Стивен Джеррард Луис Суарес Барселона Ливерпуль
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(3 голосов)
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Комментарии (1)
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lucky_guy
22.07.2020 в 16:01
Ну че за кликбэйт?! Заголовок искажает смысл статьи
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