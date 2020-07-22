Джеррард: Суарес в Ливерпуле никого не уважал на тренировках

Легенда "красных" похвалил своего бывшего напарника по "Энфилду".

По мнению Стивена Джеррарда, Луис Суарес "никого не уважал" на тренировках в Ливерпуле, и уже сразу говорил, что станет "лучшим игроком" клуба.

Суарес перешел за 29 миллионов долларов в стан "мерсисайдцев" из Аякса в январе 2011 года и забил 82 гола в 133 матчах.

Джеррард вспоминает, как был поражен бесстрашным отношением Суареса к тренировкам по прибытии в Англию , и говорит, что было ясно, что он способен войти в историю Премьер-лиги.

Когда его попросили назвать лучшего игрока, с которым он играл, то Джеррард сказал так:

"Многие нападающие, которых мы подписывали, уважали таких, как Джейми Каррагер и другие имена в команде. но он (Луис Суарес) никого не уважал на тренировках, в хорошем смысле слова.

Мы знали сразу, что он собирается стать лучшим игроком "Ливерпуля", - сказал Стивен.

Также Джеррард отреагировал на чемпионство красных:

"Прежде всего, для меня было фантастическим похоронить нескольких демонов. С 2014 года я ждал этого, и безусловно такой успех стал для меня большим облегчением. Будучи фанатом "Ливерпуля" и бывшим игроком, я знаю, как этого все долго ждали.

Этот успех был фантастическим для всех, кто был связан с клубом, у меня были смешанные чувства из-за моего собственного опыта".