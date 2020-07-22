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Джеррард: Суарес в Ливерпуле никого не уважал на тренировках
Стивен вспомнил времена, когда он играл за красных
Легенда "красных" похвалил своего бывшего напарника по "Энфилду".
По мнению Стивена Джеррарда, Луис Суарес "никого не уважал" на тренировках в Ливерпуле, и уже сразу говорил, что станет "лучшим игроком" клуба.
Суарес перешел за 29 миллионов долларов в стан "мерсисайдцев" из Аякса в январе 2011 года и забил 82 гола в 133 матчах.
Джеррард вспоминает, как был поражен бесстрашным отношением Суареса к тренировкам по прибытии в Англию , и говорит, что было ясно, что он способен войти в историю Премьер-лиги.
Когда его попросили назвать лучшего игрока, с которым он играл, то Джеррард сказал так:
"Многие нападающие, которых мы подписывали, уважали таких, как Джейми Каррагер и другие имена в команде. но он (Луис Суарес) никого не уважал на тренировках, в хорошем смысле слова.
Мы знали сразу, что он собирается стать лучшим игроком "Ливерпуля", - сказал Стивен.
Также Джеррард отреагировал на чемпионство красных:
"Прежде всего, для меня было фантастическим похоронить нескольких демонов. С 2014 года я ждал этого, и безусловно такой успех стал для меня большим облегчением. Будучи фанатом "Ливерпуля" и бывшим игроком, я знаю, как этого все долго ждали.
Этот успех был фантастическим для всех, кто был связан с клубом, у меня были смешанные чувства из-за моего собственного опыта".