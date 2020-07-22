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Арсенал готов увеличить зарплату лидеру, чтобы удержать его от перехода в Барселону

Англия
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Артете нужен Обамеянг

Арсенал готов увеличить зарплату лидеру, чтобы удержать его от перехода в Барселону
UA-Футбол
Новина українською

Пьер-Эмерик Обамеянг - главная ударная сила "Арсенала" в этом сезоне. Неудивительно, что клуб хочет продлить с ним контракт.

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Его срок истекает летом 2021-го года. Как сообщает Тhe Telegraph, лондонский клуб предлагает ему новую сделку, по которой он будет получать 12 миллионов фунтов в год (сейчас порядка восьми).

Ранее прошел ряд слухов, что Пьер готов сменить команду. Испанские СМИ уверяют, что он намерен перейти в "Барселону".

За 107 матчей в "Арсенале" Обамеянг забил 66 голов и отдал 14 голевых передач.

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В статье: Арсенал (Лондон) Барселона Пьер-Эмерик Обамеянг
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