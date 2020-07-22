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Тоттенхэм может усилить состав вингером Реала
Испанец провел далеко не лучший сезон
Лондонский "Тоттенхэм" продолжает искать варианты усиления атаки. Сейчас на их радар попал атакующий полузащитник "Реала".
Как сообщает Defensa Central, "шпоры" могут выложить 16 миллионов евро за Лукаса Васкеса. Он может сыграть на флангах атаки.
В текущем сезоне испанец редко выходил на поле - на его счету лишь 22 матча, в которых он совершил пять действий. Контракт Васкеса истекает в следующем году.
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Ранее сообщалось, что "Тоттенхэм" следит за вингером "Ромы".
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