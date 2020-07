Мейсон Гринвуд забил 17-й гол за МЮ и повторил достижение Руни и Беста

Мейсон Гринвуд - главное открытие "МЮ" в текущем сезоне. Он отметился в игре против "Вест Хэма", забив 17-й гол в сезоне.

Благодаря этому он повторил достижение Уэйна Руни и Джорджа Беста, став тинейджером, который забил 17 в одном сезоне. Помимо этого, Мейсон - первый с 2013-го года игрок младше 19-ти лет, забивший десять голов в АПЛ.

Mason Greenwood has tallied 17 goals in all competitions this season, tying George Best (1965-66), Brian Kidd (1967-68) and Wayne Rooney (2003-04) for the most by a teenager in a single season in Man United's history.



Greenwood has 10 goals in the Premier League. pic.twitter.com/E8HYGAkCFM