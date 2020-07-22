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Завершился регулярный сезон в Чемпионшипе: Лидс и Вест Бромвич вышли в АПЛ
Еще одна путевка пока что без обладателя
Во второй по статусу английской лиге официально завершился сезон. Стали известные лучшие команды Чемпионшипа, а также главные неудачники.
Еще за тур до конца официально стало известно, что победителем стал "Лидс Юнайтед". Вторую путевку в АПЛ завоевал "Вест Бромвич".
Судьба последней путевке определится после раунда плей-оффа. Её будут разыгрывать четыре клуба - "Фулхэм", "Брентфорд", "Кардифф" и "Суонси". Покидают Чемпионшип "Чарльтон", "Халл Сити" и "Уиган". С последних совсем недавно сняли 12 очков, хотя они могли сохранить свое место.
Итоговая таблица выглядит следующим образом: