Завершился регулярный сезон в Чемпионшипе: Лидс и Вест Бромвич вышли в АПЛ

Во второй по статусу английской лиге официально завершился сезон. Стали известные лучшие команды Чемпионшипа, а также главные неудачники.

Еще за тур до конца официально стало известно, что победителем стал "Лидс Юнайтед". Вторую путевку в АПЛ завоевал "Вест Бромвич".

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Судьба последней путевке определится после раунда плей-оффа. Её будут разыгрывать четыре клуба - "Фулхэм", "Брентфорд", "Кардифф" и "Суонси". Покидают Чемпионшип "Чарльтон", "Халл Сити" и "Уиган". С последних совсем недавно сняли 12 очков, хотя они могли сохранить свое место.

Итоговая таблица выглядит следующим образом: