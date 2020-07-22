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Завершился регулярный сезон в Чемпионшипе: Лидс и Вест Бромвич вышли в АПЛ

Англия
(2 голосов)

Еще одна путевка пока что без обладателя

Завершился регулярный сезон в Чемпионшипе: Лидс и Вест Бромвич вышли в АПЛ
UA-Футбол
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Во второй по статусу английской лиге официально завершился сезон. Стали известные лучшие команды Чемпионшипа, а также главные неудачники.

Еще за тур до конца официально стало известно, что победителем стал "Лидс Юнайтед". Вторую путевку в АПЛ завоевал "Вест Бромвич".

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Судьба последней путевке определится после раунда плей-оффа. Её будут разыгрывать четыре клуба - "Фулхэм", "Брентфорд", "Кардифф" и "Суонси". Покидают Чемпионшип "Чарльтон", "Халл Сити" и "Уиган". С последних совсем недавно сняли 12 очков, хотя они могли сохранить свое место.

Итоговая таблица выглядит следующим образом:

Завершился регулярный сезон в Чемпионшипе: Лидс и Вест Бромвич вышли в АПЛ - изображение 1
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В статье: Чемпионшип Брентфорд Фулхэм (Лондон) Вест Бромвич Альбион Лидс Юнайтед Уиган Кардифф
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Комментарии (3)
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Пришта Литин (Киев)
23.07.2020 в 00:07
Барнсли должен бьіл покинуть ЧШ
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0
0
Re-port
23.07.2020 в 00:03
Перед тим як щось писати треба закусувати. В плей-офф вийшов Суонсі, а не Форест. Дилетанти, за що вам гроші платять? +таблиця не відповідає дійсності, на оф сайт чемпіоншипу хоча б зайшли
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0
-1
Primeval (Одесса)
22.07.2020 в 23:45
Что? Уиган покидает? У вас данные с таблицей не совпадают) пересмотрели бы)
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+1
0


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