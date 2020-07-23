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Безумное празднования. Ливерпуль - Челси 5:3. Видео голов и обзор матча
Смотреть видео обзор матча Ливерпуль - Челси, чемпионат Англии, 22 июля 2020
Вашему вниманию видео обзор матча Ливерпуль - Челси, которые встречались в предпоследнем туре английской Премьер-лиги. После этого матча было запланировано награждение мерсисайдцев, поэтому подопечные Клоппа, видимо, не захотели испортить его себе поражением. Уже в первом тайме красные забили трижды, однако гол Жиру в раздевалку сохранил аристократам надежду. Фирмино после перерыва сделал счет 4:1, но Абрахам и Пулишич возродили интригу. Впрочем, та продержалась до 84-й минуты, пока точку не поставил Окслейд-Чемберлен. Стоит заметить, что это поражение отбросило Челси на четвертое место, третьим стал МЮ.
Английская Премьер-лига. 37-й тур
Ливеопуль - Челси 5: 3
Голы: Кейта 23 Александер-Арнольд 38, Вейналдум 43, Фирмино 55, Окслейд-Чемберлен 84 - Жиру 45 + 3, Абрахам 61, Пулишич 73