Ничья ценой в бронзу? Манчестер Юнайтед - Вест Хэм 1:1. Видео голов и обзор матча

Вашему вниманию видео обзор матча Манчестер Юнайтед - Вест Хэм, которые встречались в предпоследнем туре английской Премьер-лиги. Команда Сульшера пропустила перед перерывом, но в начале второго тайма Мейсон Гринвуд сравнял счет, повторив достижение Уэйна Руни и Джорджа Бест (17 голов в сезоне в возрасте 18 лет). В конце концов, матч так и закончился, но одного набранного очка хватило, чтобы МЮ поднялся на третью строчку, ведь Челси проиграл Ливерпулю.

Английская Премьер-лига. 37-й тур

Манчестер Юнайтед - Вест Хэм 1:1

Голы: Гринвуд 55 - Антонио 45 + 2 пен.