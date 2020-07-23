  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Ничья ценой в бронзу? Манчестер Юнайтед - Вест Хэм 1:1. Видео голов и обзор матча
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ничья ценой в бронзу? Манчестер Юнайтед - Вест Хэм 1:1. Видео голов и обзор матча

Англия
(1 голосов)

Смотреть видео обзор матча Манчестер Юнайтед - Вест Хэм, чемпионат Англии, 22 июля 2020

Ничья ценой в бронзу? Манчестер Юнайтед - Вест Хэм 1:1. Видео голов и обзор матча
UA-Футбол
Новина українською

Вашему вниманию видео обзор матча Манчестер Юнайтед - Вест Хэм, которые встречались в предпоследнем туре английской Премьер-лиги. Команда Сульшера пропустила перед перерывом, но в начале второго тайма Мейсон Гринвуд сравнял счет, повторив достижение Уэйна Руни и Джорджа Бест (17 голов в сезоне в возрасте 18 лет). В конце концов, матч так и закончился, но одного набранного очка хватило, чтобы МЮ поднялся на третью строчку, ведь Челси проиграл Ливерпулю.

Английская Премьер-лига. 37-й тур

Манчестер Юнайтед - Вест Хэм 1:1

Голы: Гринвуд 55 - Антонио 45 + 2 пен.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Манчестер Юнайтед Вест Хэм (Лондон) Мейсон Гринвуд
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...