"Когда этот дерьмовый вирус пройдет, мы отпразднуем вместе". Клопп обратился к фанатам Ливерпуля

Менеджер "Ливерпуля" Юрген Клопп обратился к болельщикам команды после вручения "красным" чемпионского трофея за победу в АПЛ. Напомним, вчера в рамках 37-го тура "Ливерпуль" обыграл "Челси" со счетом 5:3. Цитирует немецкого специалиста Goal.com.

"Если болельщики не понимают, что мы делаем это для них, то здесь я ничем не могу помочь. Нужно праздновать дома! Пять лет я просил вас перестать сомневаться и просто поверить, что все это возможно. Именно болельщики сделали нас чемпионами. Приготовьтесь к вечеринке: когда этот дерьмовый вирус пройдет, то мы отпразднуем вместе".

"Конечно, это прекрасный момент. Нужно было добиться стабильности и сохранить голод к победам. Матч протекал не так, как я планировал – пришлось даже потолкаться с Лэмпардом. Мы выиграли четыре больших трофея. Обычно, я не фотографируюсь с кубками в таком случае, но сейчас нужно сделать несколько снимков с ними".