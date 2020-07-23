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"Когда этот дерьмовый вирус пройдет, мы отпразднуем вместе". Клопп обратился к фанатам Ливерпуля

Англия
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После перестрелки на "Энфилде"

"Когда этот дерьмовый вирус пройдет, мы отпразднуем вместе". Клопп обратился к фанатам Ливерпуля
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Менеджер "Ливерпуля" Юрген Клопп обратился к болельщикам команды после вручения "красным" чемпионского трофея за победу в АПЛ. Напомним, вчера в рамках 37-го тура "Ливерпуль" обыграл "Челси" со счетом 5:3. Цитирует немецкого специалиста Goal.com.

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"Если болельщики не понимают, что мы делаем это для них, то здесь я ничем не могу помочь. Нужно праздновать дома! Пять лет я просил вас перестать сомневаться и просто поверить, что все это возможно. Именно болельщики сделали нас чемпионами. Приготовьтесь к вечеринке: когда этот дерьмовый вирус пройдет, то мы отпразднуем вместе".

"Конечно, это прекрасный момент. Нужно было добиться стабильности и сохранить голод к победам. Матч протекал не так, как я планировал – пришлось даже потолкаться с Лэмпардом. Мы выиграли четыре больших трофея. Обычно, я не фотографируюсь с кубками в таком случае, но сейчас нужно сделать несколько снимков с ними".

"Мы не остановимся – у нас всегда есть вызовы и пространство для прогресса. Соперники не будут дремать. Конечно же, никаких гарантий – все попытаются опередить "Ливерпуль".

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В статье: Юрген Клопп Чемпионат Англии Челси (Лондон) АПЛ Ливерпуль коронавирус
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Источник:
Goal.com

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