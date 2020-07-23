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Лэмпард: Нам предстоит важный матч с Вулверхэмптоном, мы знаем варианты

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Лэмпард: Нам предстоит важный матч с Вулверхэмптоном, мы знаем варианты
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Менеджер "Челси" Фрэнк Лэмпард высказался о планах команды после поражения от "Ливерпуля" (5:3) в 37-м туре АПЛ. Цитирует англичанина BBC.

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"Нам предстоит важный матч с "Вулверхэмптоном", мы знаем варианты. "Челси" по силам добиться результата в этом поединке, чтобы попасть в Лигу чемпионов".

"Пулишич очень важен, дебютный сезон в АПЛ всегда сложен для любого футболиста – даже для Эдена Азара не было никаких исключений. Кристиану немного помешала травма, но сегодня он продемонстрировал свой уровень. Он еще очень молод, безусловно, американец обладает невероятным талантом".

"Кепа? Я бы не хотел обсуждать ошибки отдельных игроков в рамках матча, в котором мы пропускали мячи. Некоторые голы были сумасшедшими, особенно стандарт от Трента Александр-Арнольда. При счете 4:3 мне показалось, что мы сможем сравнять цифры на табло".

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В статье: Фрэнк Лэмпард Вулверхэмптон Челси (Лондон) Ливерпуль Кристиан Пулишич
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