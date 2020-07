Лэмпард обматерил Клоппа после просьбы Юргена успокоиться – стала известна причина конфликта

На 38-й минуте поединка 37-го тура Английской Премьер-лиги между "Ливерпулем" и "Челси" (5:3) Трент Александр-Арнольд отличным ударом со стандарта удвоил счет в пользу "красных". Видимо, Фрэнк Лэмпард предвидел потенциальный приговор в исполнении ТАА, потому что иначе объяснить его импульсивные ругательства в адрес Юргена Клоппа очень сложно.

Все дело в том, что судья матча Андре Мариннер зафиксировал нарушение на вингере "Ливерпуля" Садио Мане. По мнению Фрэнка, арбитру следовало проигнорировать эпизод, ведь сенегалец крайне картинно приземлялся на газон:

"That wasn't a foul, Kovacic got the Ball first... Mane made a meal of it.." ???????????? pic.twitter.com/K33v8eZEiC