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Лэмпард обматерил Клоппа после просьбы Юргена успокоиться – стала известна причина конфликта

Англия
(1 голосов)

Если коротко, то все просто – это Садио Мане

Лэмпард обматерил Клоппа после просьбы Юргена успокоиться – стала известна причина конфликта
Новина українською

На 38-й минуте поединка 37-го тура Английской Премьер-лиги между "Ливерпулем" и "Челси" (5:3) Трент Александр-Арнольд отличным ударом со стандарта удвоил счет в пользу "красных". Видимо, Фрэнк Лэмпард предвидел потенциальный приговор в исполнении ТАА, потому что иначе объяснить его импульсивные ругательства в адрес Юргена Клоппа очень сложно.

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Все дело в том, что судья матча Андре Мариннер зафиксировал нарушение на вингере "Ливерпуля" Садио Мане. По мнению Фрэнка, арбитру следовало проигнорировать эпизод, ведь сенегалец крайне картинно приземлялся на газон:

"Бл***, это не фол!"

Менеджер "Ливерпуля" предложил коллеге по цеху присесть и успокоиться, но Лэмпард ответил крайне резко:

"Заткнись, я тебя не спрашивал об этом эпизоде. От**бись, Юрген Клопп!"

К счастью, оба наставника обуздали свои эмоции и пожали друг другу руки после финального свистка.

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В статье: Юрген Клопп Чемпионат Англии Фрэнк Лэмпард Челси (Лондон) АПЛ Ливерпуль
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Комментарии (2)
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usovvictor (Kharkov)
23.07.2020 в 14:53
...м-да...Лэмпарду есть чему поучиться у "старичков" по молодости...
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Vantala (Kharkiv)
23.07.2020 в 14:52
Нормальный такой фол. Нечего было истерику устраивать.
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