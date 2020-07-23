Герой футбольного дня. Трент Александер-Арнольд

В свое время Валерий Лобановский настаивал, что через много лет у игроков не будет амплуа - все будут настолько универсальны, что смогут качественно выполнять работу в той зоне, где окажутся.

Легендарный тренер считал, что такое будет возможно через 50 или 100 лет. Но на деле уже через неполные 20 лет после его смерти мы видим зародыши футбола будущего.

Тренту Александеру-Арнольду всего 21 год, но он уже признанная звезда футбола, ведь другого защитника с таким миксом атакующих качеств найти невозможно. В игре против "Челси" это было заметно особенно хорошо - в мире не так много мастеров, способных на регулярной основе закручивать мяч прямыми ударами со штрафных и делать кроссы в мертвую для защиты зону. И Трент один из них.

После матча многие раскритиковали Кепу Аррисабалагу за неуверенные действия, и доля правды в этом есть. Но, положа руку на сердце, гол и ассист Александера-Арнольда были слишком хороши, чтобы с ними справиться. Как бы болельщикам "Челси" не хотелось обратного.

Теперь у Трента 13 голевых передач в чемпионате - и это ассистентский рекорд для защитника в АПЛ. Причем знаете, кого он обошел? Самого себя! В прошлом сезоне Александер-Арнольд отдал 12 голевых.

Вообще, конечно, всплеск результативности защитника во многом спровоцирован стилем Юргена Клоппа - у него и Эндрю Робертсон пасует ненамного хуже. Но это если говорить сугубо о цифрах. Что касается технических характеристик, эстетики футбола, то тут с Трентом сравнятся только немногие игроки атаки, которые без мяча включаются эпизодически, пока он вовсю вкалывает в защите. И это, пожалуй, самое удивительное.

Александер-Арнольд не только один из лучших ассистентов АПЛ, он еще и один их лучших по части выполнении своих прямых обязанностей: он отбирает, перехватывает, блокирует, причем помочь ему особо некому - Салах тот еще защитник. Как он только успевает - загадка.

Единственное, что понятно - раньше такого от латералей видеть не доводилось. Дани Алвес умел все то же самое в атаке, но регулярно привозил в защите; Марсело в идеальной форме может не хуже отбирать и отдавать, но не бьет штрафные; то же самое у Майкона; Бейнс бил штрафные и оборонялся, но простоват в созидании.

Александер-Арнольд - это прототип флангового игрока будущего, а может и вообще футболиста как такового. Без явных слабых мест, с кучей интересных скиллов и феноменальной выносливостью. Что еще нужно?

Сегодня говорят, мол, Месси, Роналду и Бензема проиграли из-за невручения Золотого мяча. Это действительно так. Их время на исходе, и через 2-3 года этот парень из "Ливерпуля" съест всех с потрохами. Если, конечно, от него не отвернется удача.