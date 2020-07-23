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Манчестер Юнайтед интересуется полузащитником ПСЖ
Ему уже 30 лет
Полузащитник "ПСЖ" Идрисса Гейе может продолжить карьеру в "Манчестер Юнайтед", сообщает Goal.com со ссылкой на Le10Sport.
По информации источника, "красные дьяволы" интересовались 30-летним сенегальцем еще прошлым летом и намерены вновь предпринять попытку приобрести его. Сообщается, что на футболиста также претендует "Вулверхэмптон".
В сезоне-2019/20 Гейе провел за "ПСЖ" 31 матч, на его счету 1 гол и 2 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 24 миллиона евро.
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