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Манчестер Юнайтед интересуется полузащитником ПСЖ

Англия
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Ему уже 30 лет

Манчестер Юнайтед интересуется полузащитником ПСЖ
Новина українською

Полузащитник "ПСЖ" Идрисса Гейе может продолжить карьеру в "Манчестер Юнайтед", сообщает Goal.com со ссылкой на Le10Sport.

По информации источника, "красные дьяволы" интересовались 30-летним сенегальцем еще прошлым летом и намерены вновь предпринять попытку приобрести его. Сообщается, что на футболиста также претендует "Вулверхэмптон".

В сезоне-2019/20 Гейе провел за "ПСЖ" 31 матч, на его счету 1 гол и 2 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 24 миллиона евро.

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В статье: Идрисса Гейе ПСЖ Пари Сен-Жермен (ПСЖ) Париж
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