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Трент Александер-Арнольд: Благодаря поражению в финале ЛЧ в Киеве Ливерпуль перестал быть наивным

Англия
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Футболист считает, что именно тот матч помог команде обрести уверенность

Трент Александер-Арнольд: Благодаря поражению в финале ЛЧ в Киеве Ливерпуль перестал быть наивным
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Защитник "Ливерпуля" Трент Александр-Арнольд считает поражение в финале Лиги чемпионов-2017/18 от "Реала" (1:3) в Киеве матчем, который помог команде стать сильнее в будущем.

"Поворотной точкой для нас стал финал Лиги чемпионов в Киеве.В тот момент "Ливерпуль" превратился из наивной команды в команду, которая отчетливо понимала, как нужно побеждать. Игра в Киеве научила нас этому. Нужно совершать ошибки, чтобы понять, над чем надо поработать в будущем.

Та ночь, когда мы уступили "Реалу", была самой ужасной в нашей жизни, но, оглядываясь назад я понимаю, что это поражение стало наилучшим уроком для нас. Благодаря этому мы сейчас находимся на верном пути. Спустя два года "Ливерпуль" одержал столько побед, выиграл столько трофеев, и все благодаря одному поражению, — цитирует Liverpool Echo Александр-Арнольда.

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В статье: Ливерпуль Трент Александер-Арнольд
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