Рабьо может перебраться в один из клубов АПЛ

Полузащитник "Ювентуса" Адриен Рабьо может продолжить карьеру в Англии, сообщает Calciomercato.

По сведениям источника, 25-летним французом интересуются "Эвертон", "Манчестер Юнайтед" и "Ньюкасл". Туринский клуб не против продать игрока, если поступит выгодное предложение.

В текущем сезоне Рабьо провел 33 матча во всех турнирах, в которых забил гол и заработал красную карточку.