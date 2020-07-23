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Рабьо может перебраться в один из клубов АПЛ

Англия
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На игрока претендуют три клуба

Рабьо может перебраться в один из клубов АПЛ
Новина українською

Полузащитник "Ювентуса" Адриен Рабьо может продолжить карьеру в Англии, сообщает Calciomercato.

По сведениям источника, 25-летним французом интересуются "Эвертон", "Манчестер Юнайтед" и "Ньюкасл". Туринский клуб не против продать игрока, если поступит выгодное предложение.

В текущем сезоне Рабьо провел 33 матча во всех турнирах, в которых забил гол и заработал красную карточку.

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В статье: Ювентус (Турин) Адриен Рабио
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