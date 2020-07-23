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Бирмингем вывел из обращения 22-й номер в честь 17-летнего игрока

Англия
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Он перешел в Боруссию

Бирмингем вывел из обращения 22-й номер в честь 17-летнего игрока
Новина українською

"Бирмингем" вывел из обращения 22-й номер в честь 17-летнего полузащитника Джуда Беллингема, который покинул клуб и перешёл в дортмундскую "Боруссию", сообщается на официальном сайте синих.

"Заботливое, скромное и привлекательное поведение Беллингема вне поля сделало его впечатляющим примером для подражания. Футболка с 22-м номером стала синонимом Джуда, его дебюта в первой команде в возрасте 16 лет и 38 дней. В клубе принято решение изъять этот номер из обращения", — сообщает пресс-служба клуба.

Беллингем является воспитанником "Бирмингема". Дортмундская "Боруссия" заплатила за хавбека € 23 млн. Хавбек подписал с немецким клубом контракт до лета 2023 года. В составе "Бирмингема" он провёл 44 матча, забил 4 гола и отдал 3 результативные передачи.

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Бирмингем Сити Джуд Беллингем
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