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Клопп: Мы должны сделать шаг вперед, соперники не будут спать

Англия
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Наставник красных поделился планами на будущий сезон

Клопп: Мы должны сделать шаг вперед, соперники не будут спать
Новина українською

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал победу над "Челси" (5:3) в матче АПЛ.

"Мы не остановимся. "Ливерпуль" не остановится. У нас есть вызовы, внутренние вызовы. Конечно, мы можем прогрессировать.

У нас есть игроки. Наби Кейта играл достаточно много лишь в заключительной части сезона. У нас есть довольно хорошие шансы сделать еще один шаг вперед. Но мы должны это сделать, потому что соперники не будут спать.

Нам ничего не гарантируется, остальные будут пытаться опередить нас", – сказал Клопп в интервью Sky Sports.

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В статье: Юрген Клопп Ливерпуль
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