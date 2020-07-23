Клопп: Мы должны сделать шаг вперед, соперники не будут спать

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал победу над "Челси" (5:3) в матче АПЛ.

"Мы не остановимся. "Ливерпуль" не остановится. У нас есть вызовы, внутренние вызовы. Конечно, мы можем прогрессировать.

У нас есть игроки. Наби Кейта играл достаточно много лишь в заключительной части сезона. У нас есть довольно хорошие шансы сделать еще один шаг вперед. Но мы должны это сделать, потому что соперники не будут спать.

Нам ничего не гарантируется, остальные будут пытаться опередить нас", – сказал Клопп в интервью Sky Sports.