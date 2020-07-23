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Капитан Ливерпуля назвал ван Дейка лучшим защитником в мире
В этом сезоне он играет не так ярко
Капитан "Ливерпуля" Джордан Хендерсон высоко оценил центрального защитника своего клуба Вирджила ван Дейка.
"Вирджил - очень важный игрок для нас. Все это знают и все помнят, как он укрепил наш клуб, когда только появился.
Он хороший игрок, человек, лидер. Он вселяет в нас уверенность и мы играем лучше. На данный момент - он лучший защитник в мире", - заявил англичанин.
На счету Вирджила в текущем сезоне 46 матчей и шесть забитых голов.
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