Капитан Ливерпуля назвал ван Дейка лучшим защитником в мире

Капитан "Ливерпуля" Джордан Хендерсон высоко оценил центрального защитника своего клуба Вирджила ван Дейка.

"Вирджил - очень важный игрок для нас. Все это знают и все помнят, как он укрепил наш клуб, когда только появился.

Он хороший игрок, человек, лидер. Он вселяет в нас уверенность и мы играем лучше. На данный момент - он лучший защитник в мире", - заявил англичанин.

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На счету Вирджила в текущем сезоне 46 матчей и шесть забитых голов.