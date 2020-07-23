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"Новый сезон, новая глава". Наиболее талантливый воспитанник Арсенала взял седьмой номер

Англия
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"Новый сезон, новая глава". Наиболее талантливый воспитанник Арсенала взял седьмой номер
UA-Футбол
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Лондонский "Арсенал" сегодня представил новый комплект формы. Некоторые игроки сменили свои номера.

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Одним из таких стал Букайо Сака. Если в прошедшем сезоне он выступал под "77", то сейчас сменил цифры на более значимую семерку.

Сака - воспитанник лондонского клуба. В текущем сезоне он отметился 11 голевыми передачами в 39 матчах. Недавно он продлил контракт с клубом.

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В статье: Арсенал (Лондон) Букайо Сака
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