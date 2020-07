"Новый сезон, новая глава". Наиболее талантливый воспитанник Арсенала взял седьмой номер

Лондонский "Арсенал" сегодня представил новый комплект формы. Некоторые игроки сменили свои номера.

Одним из таких стал Букайо Сака. Если в прошедшем сезоне он выступал под "77", то сейчас сменил цифры на более значимую семерку.

Сака - воспитанник лондонского клуба. В текущем сезоне он отметился 11 голевыми передачами в 39 матчах. Недавно он продлил контракт с клубом.

✅8️⃣7️⃣

✅7️⃣7️⃣



New kit. New number.



Here's to the next chapter ???? pic.twitter.com/wxGlIZOkng