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"Новый сезон, новая глава". Наиболее талантливый воспитанник Арсенала взял седьмой номер
Заслужил
Лондонский "Арсенал" сегодня представил новый комплект формы. Некоторые игроки сменили свои номера.
Одним из таких стал Букайо Сака. Если в прошедшем сезоне он выступал под "77", то сейчас сменил цифры на более значимую семерку.
Сака - воспитанник лондонского клуба. В текущем сезоне он отметился 11 голевыми передачами в 39 матчах. Недавно он продлил контракт с клубом.
✅8️⃣7️⃣— Arsenal (@Arsenal) July 23, 2020
✅7️⃣7️⃣
New kit. New number.
Here's to the next chapter ???? pic.twitter.com/wxGlIZOkng
8️⃣7️⃣ ➡️ 7️⃣7️⃣ ➡️ 7️⃣— Football on BT Sport (@btsportfootball) July 23, 2020
Bukayo Saka joins some elite company at Arsenal ???? pic.twitter.com/8iI5GZnkbe