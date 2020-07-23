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МЮ заинтересован в подписании полузащитника ПСЖ

Англия
(1 голосов)

Вот только кто его отпустит

МЮ заинтересован в подписании полузащитника ПСЖ
UA-Футбол
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Идрисса Гейе - стабильный игрок основы "ПСЖ", которому полностью доверяет Томас Тухель. Ничего удивительного в том, что его хотят подписать многие гранды.

Как сообщает Le 10 Sport, "МЮ" - претендует на футболиста. Сульшер давно мечтает укрепить центр поля и Гейе может закрыть позицию на годы вперед.

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В текущем сезоне Гейе провел 31 матч. Его трансферная стоимость оценивается в 24 миллиона.

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В статье: Манчестер Юнайтед Идрисса Гейе Пари Сен-Жермен (Париж)
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