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МЮ заинтересован в подписании полузащитника ПСЖ
Вот только кто его отпустит
Идрисса Гейе - стабильный игрок основы "ПСЖ", которому полностью доверяет Томас Тухель. Ничего удивительного в том, что его хотят подписать многие гранды.
Как сообщает Le 10 Sport, "МЮ" - претендует на футболиста. Сульшер давно мечтает укрепить центр поля и Гейе может закрыть позицию на годы вперед.
В текущем сезоне Гейе провел 31 матч. Его трансферная стоимость оценивается в 24 миллиона.
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