МЮ заинтересован в подписании полузащитника ПСЖ

Идрисса Гейе - стабильный игрок основы "ПСЖ", которому полностью доверяет Томас Тухель. Ничего удивительного в том, что его хотят подписать многие гранды.

Как сообщает Le 10 Sport, "МЮ" - претендует на футболиста. Сульшер давно мечтает укрепить центр поля и Гейе может закрыть позицию на годы вперед.

В текущем сезоне Гейе провел 31 матч. Его трансферная стоимость оценивается в 24 миллиона.