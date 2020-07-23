Артета: Лига Европы? Арсенал заслуживает большего

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета прокомментировал назначение Унаи Эмери на пост тренера испанского клуба, а также оценил перспективые своей команды.

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"Эмери? Я могу его только поздравить. Он возвращается в Испанию, где был очень успешен. У него большой опыт работы и у него все получится.

"Арсенал" и Лига Европы? Мне кажется, что клуб заслужил большего. Если мы выиграем кубок, то можем сказать, что у нас все хорошо, но это не наш уровень", - заявил испанец.

Чтобы попасть в Лигу Европы лондонцам нужно обыграть в финале кубка "Челси".