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Ривалдо: Дуглас Коста может усилить Манчестер Сити
Совет Гвардиоле
Экс-игрок сборной Бразилии Ривалдо уверен, что Пепу Гвардиоле стоит попробовать подписать Дугласа Коста, с которым он работал в Мюнхене.
"Изучая трансферный рынок я уверен, что Коста может сменить "Ювентус" на "Ман Сити". Дуглас не играет много в Италии и мне кажется, что "горожане" следят за ним.
Профессиональная карьрера коротка и Дугласу нужно найти клуб, который в нем будет нуждаться. Он - отличный футболист и я восхищаюсь им", - заявил бразилец.
На счету Косты в этом сезоне 29 матчей, три гола и девять голевых передач.