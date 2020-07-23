Ривалдо: Дуглас Коста может усилить Манчестер Сити

Экс-игрок сборной Бразилии Ривалдо уверен, что Пепу Гвардиоле стоит попробовать подписать Дугласа Коста, с которым он работал в Мюнхене.

"Изучая трансферный рынок я уверен, что Коста может сменить "Ювентус" на "Ман Сити". Дуглас не играет много в Италии и мне кажется, что "горожане" следят за ним.

Профессиональная карьрера коротка и Дугласу нужно найти клуб, который в нем будет нуждаться. Он - отличный футболист и я восхищаюсь им", - заявил бразилец.

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На счету Косты в этом сезоне 29 матчей, три гола и девять голевых передач.