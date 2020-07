Милнер: Раньше красные ленты на трофее АПЛ принадлежали Манчестер Юнайтед… Чертовы придурки

Джеймс Милнер – футболист, который выступал за "Лидс Юнайтед" и "Манчестер Сити", а сейчас выступает за "Ливерпуль". Что объединяет все эти три клуба? Правильно, принципиальная вражда с "Манчестер Юнайтед".

22 июля игроки "Ливерпуля" получили долгожданный трофей АПЛ. Во время празднования английский ветеран позволил себе крайне резкое высказывание о "красных дьяволах":

Интересно, что термин "wonkers", который употребил Джеймс, также используется в значении "онанисты".

Milner “First time I ever wanted a red ribbon. It’s always been United before. F*cking w*nkers” ????



