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Милнер: Раньше красные ленты на трофее АПЛ принадлежали Манчестер Юнайтед… Чертовы придурки
Лидер "Ливерпуля" высказался
Джеймс Милнер – футболист, который выступал за "Лидс Юнайтед" и "Манчестер Сити", а сейчас выступает за "Ливерпуль". Что объединяет все эти три клуба? Правильно, принципиальная вражда с "Манчестер Юнайтед".
22 июля игроки "Ливерпуля" получили долгожданный трофей АПЛ. Во время празднования английский ветеран позволил себе крайне резкое высказывание о "красных дьяволах":
"Впервые в жизни я хотел увидеть на этом кубке красные ленты. Раньше они принадлежали "Манчестер Юнайтед"... Чертовы придурки".
Интересно, что термин "wonkers", который употребил Джеймс, также используется в значении "онанисты".
Milner “First time I ever wanted a red ribbon. It’s always been United before. F*cking w*nkers” ????— Watch LFC (@Watch_LFC) July 22, 2020
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