Милнер: Раньше красные ленты на трофее АПЛ принадлежали Манчестер Юнайтед… Чертовы придурки

Джеймс Милнер – футболист, который выступал за "Лидс Юнайтед" и "Манчестер Сити", а сейчас выступает за "Ливерпуль". Что объединяет все эти три клуба? Правильно, принципиальная вражда с "Манчестер Юнайтед".

22 июля игроки "Ливерпуля" получили долгожданный трофей АПЛ. Во время празднования английский ветеран позволил себе крайне резкое высказывание о "красных дьяволах":

"Впервые в жизни я хотел увидеть на этом кубке красные ленты. Раньше они принадлежали "Манчестер Юнайтед"... Чертовы придурки".

Интересно, что термин "wonkers", который употребил Джеймс, также используется в значении "онанисты".