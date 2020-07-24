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Милнер: Раньше красные ленты на трофее АПЛ принадлежали Манчестер Юнайтед… Чертовы придурки

Англия
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Лидер "Ливерпуля" высказался

Милнер: Раньше красные ленты на трофее АПЛ принадлежали Манчестер Юнайтед… Чертовы придурки
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Джеймс Милнер – футболист, который выступал за "Лидс Юнайтед" и "Манчестер Сити", а сейчас выступает за "Ливерпуль". Что объединяет все эти три клуба? Правильно, принципиальная вражда с "Манчестер Юнайтед".

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22 июля игроки "Ливерпуля" получили долгожданный трофей АПЛ. Во время празднования английский ветеран позволил себе крайне резкое высказывание о "красных дьяволах":

"Впервые в жизни я хотел увидеть на этом кубке красные ленты. Раньше они принадлежали "Манчестер Юнайтед"... Чертовы придурки".

Интересно, что термин "wonkers", который употребил Джеймс, также используется в значении "онанисты".

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В статье: Джеймс Милнер Чемпионат Англии АПЛ Ливерпуль Манчестер Юнайтед
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Источник:
Goal.com

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