Пока праздновал чемпионство: у игрока Ливерпуля ограбили дом и угнали дорогой автомобиль

Дом полузащитника "Ливерпуля" Фабиньо ограбили в ту ночь, с 22 на 23 июля, когда мерсисайдцы праздновали чемпионство и получали трофей за победу в Английской Премьер-лиге по итогам текущего сезона.

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По информации интернет-портала Liverpool Echo, грабители проникли в пустой дом 26-летнего футболиста "красных" и украли несколько ювелирных изделий, а также угнали автомобиль Audi RS6. Позже машину нашли в Уигане и вернули Фабиньо. Предполагается, что преступление произошло между тремя часами дня 22 июля и четырьмя часами утра 23 июля.

Отметим, что в кампании-2019/20 Фабиньо забил 2 гола и отдал 4 результативных передачи.