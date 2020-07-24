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Хендерсон – лучший футболист сезона в АПЛ по версии британских журналистов

Англия
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Хендерсон – лучший футболист сезона в АПЛ по версии британских журналистов
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Капитан "Ливерпуля" Джордан Хендерсон был признан лучшим игроком Английской Премьер-лиги в сезоне-2019/20 по версии Ассоциации футбольных журналистов – об этом сообщает пресс-служба организации.

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В голосовании хавбек "красных" опередил полузащитника "Манчестер Сити" Кевина Де Брюйне и нападающего "Манчестер Юнайтед" Маркуса Рашфорда, а также нескольких своих одноклубников: Алиссона Бекера, Вирджила Ван Дейка, Трента Александер-Арнольда и Садио Мане. Больше 25% журналистов отдали свой голос именно за Джордана.

Напомним, "Ливерпуль" в текущей кампании досрочно стал чемпионом Англии – 30-летний Хендерсон сыграл в 30 матчах АПЛ, забил 4 гола и отдал 5 результативных передач. Интересно, что в матчах без Джордана "Ливерпуль" потерял больше очков (8), чем с Хендо на поле (7).

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В статье: Джордан Хендерсон Чемпионат Англии АПЛ Ливерпуль
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Источник:
Sky Sports

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