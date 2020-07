Хендерсон – лучший футболист сезона в АПЛ по версии британских журналистов

Капитан "Ливерпуля" Джордан Хендерсон был признан лучшим игроком Английской Премьер-лиги в сезоне-2019/20 по версии Ассоциации футбольных журналистов – об этом сообщает пресс-служба организации.

В голосовании хавбек "красных" опередил полузащитника "Манчестер Сити" Кевина Де Брюйне и нападающего "Манчестер Юнайтед" Маркуса Рашфорда, а также нескольких своих одноклубников: Алиссона Бекера, Вирджила Ван Дейка, Трента Александер-Арнольда и Садио Мане. Больше 25% журналистов отдали свой голос именно за Джордана.

Напомним, "Ливерпуль" в текущей кампании досрочно стал чемпионом Англии – 30-летний Хендерсон сыграл в 30 матчах АПЛ, забил 4 гола и отдал 5 результативных передач. Интересно, что в матчах без Джордана "Ливерпуль" потерял больше очков (8), чем с Хендо на поле (7).

8 - Liverpool have dropped more points (8) in the seven Premier League games that Jordan Henderson has missed this season than in the 30 matches he's played in (7). Influence. pic.twitter.com/EhjjlRDT0Z