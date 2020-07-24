Яя Туре нашелся в английском клубе

37-летний экс-хавбек "Манчестер Сити" и "Барселоны", а также донецкого "Металлурга" (2003-2005) ивуариец Яя Туре, тренируется с командой "Лейтон Ориент". Она выступает в 4-м по силе дивизионе Англии.

Клубная пресс-служба вспомнила о Яя на одной из своих страниц.

Кто у нас тут? Это всего лишь трехкратный чемпион АПЛ, обладатель кубка Лиги чемпионов, Ла Лиги и Кубка африканских наций. Яя Туре! Вот он, посмотрите, в своей тренировочной футболке "Лейтона". Этим утром.

Последним клубом 37-летнего ивуарийца был китайский "Циндао Хайню", за который он выступал с лета 2019-го. Теперь Яя - свободный агент.