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Лидс и Эвертон интересуются голкипером МЮ

Англия
(1 голосов)

Серхио Ромеро может покинуть Манчестер

Лидс и Эвертон интересуются голкипером МЮ
Новина українською

Вратарь "Манчестер Юнайтед" Серхио Ромеро попал в сферу интересов "Лидса" и "Эвертона", сообщает ESPN.

По информации источника, "Эвертон" ищет варианты усиления конкуренции для Джордана Пикфорда, а "Лидс Юнайтед" - варианты усиления состава накануне старта в Премьер-лиге после победы в Чемпионшипе.

Серхио Ромеро перешел в "МЮ" в 2015-м году, но не смог закрепиться в основном составе "Красных дьяволов", поэтому изъявил желание сменить клуб.

Ранее 33-летний аргентинец выступал за "Расинг" (Авальянеда), АЗ Алкмаар, "Сампдорию" и "Монако".

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В статье: Серхио Ромеро Эвертон (Ливерпуль) Манчестер Юнайтед Лидс Юнайтед
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Источник:
ESPN

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