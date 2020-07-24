Лидс и Эвертон интересуются голкипером МЮ

Вратарь "Манчестер Юнайтед" Серхио Ромеро попал в сферу интересов "Лидса" и "Эвертона", сообщает ESPN.

По информации источника, "Эвертон" ищет варианты усиления конкуренции для Джордана Пикфорда, а "Лидс Юнайтед" - варианты усиления состава накануне старта в Премьер-лиге после победы в Чемпионшипе.

Серхио Ромеро перешел в "МЮ" в 2015-м году, но не смог закрепиться в основном составе "Красных дьяволов", поэтому изъявил желание сменить клуб.

Ранее 33-летний аргентинец выступал за "Расинг" (Авальянеда), АЗ Алкмаар, "Сампдорию" и "Монако".