Защитник Ливерпуля перебирается в Россию

Центрбек "Ливерпуля" Деян Ловрен переходит в "Зенит", сообщают Sky Sports, The Times и еще ряд авторитетных британских изданий.

Красные согласились отпустить защитника, чей контракт истекает менее, чем через год, за 12 млн евро.

В Питере хорват заменит 36-летнего Бранислава Ивановича и будет зарабатывать около 2,5 млн в год. Его соглашение будет рассчитано по схеме 2+1.

31-летний Ловрен выступал за "Ливерпуль" с 2014 года и последнее время не был игроком стартового состава. В текущем сезоне он сыграл за красных только 15 матчей во всех турнирах (1 гол).