  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Защитник Ливерпуля перебирается в Россию
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Защитник Ливерпуля перебирается в Россию

Англия
(1 голосов)

Деян Ловрен будет играть в паре с Ракицким

Защитник Ливерпуля перебирается в Россию
Новина українською

Центрбек "Ливерпуля" Деян Ловрен переходит в "Зенит", сообщают Sky Sports, The Times и еще ряд авторитетных британских изданий.

Красные согласились отпустить защитника, чей контракт истекает менее, чем через год, за 12 млн евро.

В Питере хорват заменит 36-летнего Бранислава Ивановича и будет зарабатывать около 2,5 млн в год. Его соглашение будет рассчитано по схеме 2+1.

31-летний Ловрен выступал за "Ливерпуль" с 2014 года и последнее время не был игроком стартового состава. В текущем сезоне он сыграл за красных только 15 матчей во всех турнирах (1 гол).

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ярослав Ракицкий Зенит (Санкт-Петербург) Деян Ловрен Ливерпуль
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...