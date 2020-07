Официально: Вест Хэм выкупил контракт чешского полузащитника

Томас Соучек стал полноценным футболистом "Вест Хэма". Информацию об этом сообщает официальный сайт лондонского клуба.

Чешский игрок переехал в Англию на полгода, когда "молотки" договорились о его аренде со "Славией". Хорошие показатели показатели (три гола и ассист) после карантина вынудили "Вест Хэм" подписать с футболистом полноценную сделку.

Контракт расчитан на четыре года. Сумма перехода составила 16 с половиной миллионов евро.

West Ham United are delighted to confirm the permanent arrival of @tomassoucek28 from Slavia Prague on a four-year contract.#Soucek2024