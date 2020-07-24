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Официально: Вест Хэм выкупил контракт чешского полузащитника

Англия
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Заслужил своей игрой

Официально: Вест Хэм выкупил контракт чешского полузащитника
UA-Футбол
Новина українською

Томас Соучек стал полноценным футболистом "Вест Хэма". Информацию об этом сообщает официальный сайт лондонского клуба.

Чешский игрок переехал в Англию на полгода, когда "молотки" договорились о его аренде со "Славией". Хорошие показатели показатели (три гола и ассист) после карантина вынудили "Вест Хэм" подписать с футболистом полноценную сделку.

Контракт расчитан на четыре года. Сумма перехода составила 16 с половиной миллионов евро.

Сейчас "Вест Хэм" планирует подписать форварда из Чемпиошипа. Ради этой цели может быть продан Андрей Ярмоленко.

Наиболее удобный способ следить за всеми переходами и слухами - перейти в трансферный центр от UA-Футбол.

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В статье: Вест Хэм Юнайтед (Лондон) Томаш Соучек
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