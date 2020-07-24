Клопп: Слова Лэмпарда? Ливерпуль - противоположность высокомерия

Во время и после матча "Ливерпуль" - "Челси" случилась словесная перепалка между Лэмпардом и Клоппом. Фрэнк обвинил соперника в излишним высокомерии. Немецкий специалист решил дать свой ответ.

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"Меня и мой штаб поразили такие слова. Мы не высокомерны. Я уважаю Фрэнка за то, что он был так настроен на игру, но после говорить такое не следует.

Ему следует научиться контролировать эмоции после матчей. Он молодой тренер и может научиться этому. "Ливеруль" не высокомерен, мы - противоположность высокомерия", - цитирует немецкого наставника Goal.

Отметим, что "красным" осталось провести лишь один матч в текущем сезоне - против "Ньюкасла". А вот эмоции тренера "Челси" ясны - они пока что не обеспечили себе место в ЛЧ на следующий сезон.