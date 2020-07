Взаимовыгодный трансфер? МЮ готов подписать Кингсли Комана

Кингсли Коман имеет шанс сменить Германию на Англию. Об этом сообщает портал The Athletic.

Сейчас в его услугах заинтересован "МЮ". Сульшер давно ищет нового вингера и ранее приоритетом считался Джейдон Санчо. Однако высокие запросы "Боруссии" отпугнули "дьяволов" и они ищут план Б.

Есть своя выгода и у Комана. Крайне вероятно, что француз потеряет место в стартовом составе после прихода Лероя Сане.

Man United in talks to sign Bayern’s Coman:

???? United have discussed the idea of permanent or loan move for Bayern star

???? Coman is keen to join compatriots Pogba & Martial at Old Trafford

???? Sancho remains United's No 1 summer target

✍️ @AndyMitten #MUFChttps://t.co/BFwZZRiohp