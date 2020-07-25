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Д. Сильва: Даже в самых смелых мечтах не представлял того, чего достигну в Сити

Англия
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Легенда вскоре сыграет прощальный матч за "горожан"

Д. Сильва: Даже в самых смелых мечтах не представлял того, чего достигну в Сити
Новина українською

В преддверии своего прощального матча в Премьер-Лиге полузащитник Давид Сильва заявил, что ничего бы не стал менять в своей карьере в "Манчестер Сити".

За 10 лет в Англии Давид выиграл 4 титула АПЛ и 7 внутренних кубков.

"Когда я оглядываюсь назад на все то, чего я добился, то я даже в самых смелых мечтах не мог себе этого представить. Какой совет я бы дал себе молодому, переходящему в "Сити"? Я бы сказал ему сделать все точно так же, как сделал я.

Когда ты молод, ты не мечтаешь обо всем этом. Ты просто мечтаешь стать профессионалом и играть в высшем дивизионе.

Я бы хотел, чтобы меня запомнили хорошим парнем, который наслаждался игрой. Надеюсь, люди тоже наслаждались моим футболом", — цитирует Сильву BBC.

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В статье: Давид Сильва Манчестер Сити (Англия)
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