Д. Сильва: Даже в самых смелых мечтах не представлял того, чего достигну в Сити

В преддверии своего прощального матча в Премьер-Лиге полузащитник Давид Сильва заявил, что ничего бы не стал менять в своей карьере в "Манчестер Сити".

За 10 лет в Англии Давид выиграл 4 титула АПЛ и 7 внутренних кубков.