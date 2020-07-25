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Адам Лаллана близок к переходу в Брайтон

Англия
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Хавбек вскоре снанет свободным агентом

Адам Лаллана близок к переходу в Брайтон
Новина українською

"Брайтон" лидирует в борьбе за полузащитника Адама Лаллану, который покидает "Ливерпуль" свободным агентом.

По информации The Telegraph, Лаллана не попадет в заявку "красных" на заключительный матч этого сезона против "Ньюкасла" в воскресенье, поскольку находится в завершающей стадии переговоров с "чайками".

"Часть меня в восхищении по поводу нового вызова. Я близок к тому, чтобы прояснить свою ситуацию, поэтому я испытываю смешанные эмоции.

К сожалению, у меня не будет возможности должным образом попрощаться с фанатами, но я вполне уверен, что вернусь на "Энфилд", чтобы попытаться набрать здесь три очка.

Уверен, в тот момент болельщики меня славно примут, и я смогу попрощаться, как следует. Уверен, это случится в какой-нибудь момент в следующем сезоне", — сообщил Лаллана в своем прощальном интервью.

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В статье: Ливерпуль Адам Лаллана
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