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Ман Сити может заплатить 24 млн за юного опорника Гремио

Англия
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Диего Роса может попасть на "Этихад"

Ман Сити может заплатить 24 млн за юного опорника Гремио
Новина українською

"Манчестер Сити" в скором времени усилится опорным полузащитником "Гремио" Диего Росу, сообщает Globo Esporte.

17-летний бразилец уже договорился о четырехлетнем контракте с "горожанами", теперь очередь за клубами, которые близки к компромиссу. Ожидается, что "горожане" сразу же выплатят бразильскому клубу 5 млн евро.

В случае выполнения определенных условий "Ман Сити" выплатит еще 19 млн: 12 млн евро в случае успешной регистрации игрока, 3 млн за 10 игр в АПЛ. Еще 4 млн евро будут переведены при выполнении неназванного условия.

Таким образом, сумма трансфера может достигнуть 24 млн евро.

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В статье: Манчестер Сити (Англия) Гремио (Порту-Алегри)
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