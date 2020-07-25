В Кубке Англии отказались от переигровок. Пока лишь на следующий сезон

Чтобы облегчить расписание клубов Премьер-Лиги в следующем сезоне, переигровки во всех раундах Кубка Англии будут отменены.

Накануне было объявлено, что сезон Премьер-Лиги 2020/21 продлится с 12 сентября по 23 мая. Футбольная Лига возьмет старт 12 сентября и финиширует 9 мая. Попытка уместить обычное количество матчей чемпионата в более сжатый отрезок времени будет иметь последствия для внутренних кубковых соревнований, Кубка Англии и Кубка Лиги.

По информации Daily Mirror, FA уже согласилась отменить все переигровки в Кубке Англии на один сезон.

В первую очередь это решение принято в интересах представителей высшего дивизиона, тогда как клубы из низов лишатся возможности преподнести сенсацию, которые особенно часто случаются в третьем и четвертом раундах, и заслужить выгодную для своего бюджета переигровку.

Также издание сообщает, что клубы Премьер-Лиги, выступающие в еврокубках, пригрозили сняться с Кубка Лиги, если им не разрешат там сыграть молодежными командами.