Моуриньо назвал себя чемпионом последних 5 матчей в АПЛ

Наставник "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо пошутил, что он заслуживает медаль в этом сезоне.

"Если бы имели значение индивидуальные достижения, то я бы сказал следующее: я четвертый в лиге.

Я пришел, когда мы были на 14-й строчке. В трех очках от "Арсенала" и в 11 от зоны Лиги Чемпионов. Я был бы четвертым, если бы лига стартовала в тот момент, но на самом деле я не важен — важен "Тоттенхэм.

Плохо ли быть четвертым в этой лиге? Решайте сами. Если хотите немного посмеяться, то я скажу вот еще какую вещь: я чемпион пяти последних матчей. Можете дать мне медаль — я чемпион пяти последних матчей и набрал 13 очков.

Я постоянно стараюсь изо всех сил. Доказывать что-либо? Меня это не волнует. Я просто стараюсь изо всех сил, а самый важный для меня матч — это следующий матч, самый важный сезон — следующий сезон. Такова моя натура, меня нельзя мотивировать или подвергнуть давлению какими-то внешними вещами.

Мне это не нужно. Поэтому я предвкушаю следующий сезон, я очень хочу, чтобы начался следующий сезон, и такова моя натура", — цитирует Моуриньо Evening Standard.