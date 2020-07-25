Клопп: Ливерпуль стремится стать еще лучше и продлить свой успех

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп рассказал о своих планах на следующий сезон.

"Завершив сезон в воскресенье, мы сможем насладиться каникулами. Затем в середине августа мы начнем тренироваться, и с того момента мы будем стараться изо всех сил. Ничто не будет нас сдерживать.

Я хочу видеть, чтобы мы сражались за следующий трофей. Сражались на поле и наслаждались упорной работой. Пока мы это делаем, у нас будут хорошие шансы.

За эти годы парни написали славную историю, но она еще не закончилась — мы сами решим, когда она закончится. Мы можем сделать жизнь других команд еще менее комфортной. Мы не изменимся, мы постараемся стать лучше.

Возможно ли стать еще лучше и продлить свой успех? Я бы сказал, что да, в этом заключается наша цель", — цитирует Клоппа Daily Mirror.