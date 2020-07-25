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Клопп: Алькантара - отличный игрок, который принадлежит Баварии. Это все
Наставник "Ливерпуля" высказался насчет потенциального перехода испанца
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал слухи вокруг трансфера Тиаго Алькантары из "Баварии".
"Без понятия, кто будет играть за "Ливерпуль" в следующем году. Сейчас не о чем говорить. Тиаго Алькантара – отличный игрок, который принадлежит "Баварии". Это все, что можно сказать, на самом деле. Нечего добавить", – рассказал немецкий наставник для Sky Sport.
Ранее была информация, что Тиаго отказался продлевать контракт с "Баварией". Руководство мюнхенцев требует за 29-летнего испанца 40 млн евро.
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Источник:Bayern & Germany
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