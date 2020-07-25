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Клопп: Алькантара - отличный игрок, который принадлежит Баварии. Это все

Англия
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Наставник "Ливерпуля" высказался насчет потенциального перехода испанца

Клопп: Алькантара - отличный игрок, который принадлежит Баварии. Это все
Новина українською

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал слухи вокруг трансфера Тиаго Алькантары из "Баварии".

"Без понятия, кто будет играть за "Ливерпуль" в следующем году. Сейчас не о чем говорить. Тиаго Алькантара – отличный игрок, который принадлежит "Баварии". Это все, что можно сказать, на самом деле. Нечего добавить", – рассказал немецкий наставник для Sky Sport.

Ранее была информация, что Тиаго отказался продлевать контракт с "Баварией". Руководство мюнхенцев требует за 29-летнего испанца 40 млн евро.

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В статье: Юрген Клопп Бавария (Мюнхен) Ливерпуль Тиаго Алькантара
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Источник:
Bayern & Germany
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