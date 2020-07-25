Клопп: Алькантара - отличный игрок, который принадлежит Баварии. Это все

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал слухи вокруг трансфера Тиаго Алькантары из "Баварии".

"Без понятия, кто будет играть за "Ливерпуль" в следующем году. Сейчас не о чем говорить. Тиаго Алькантара – отличный игрок, который принадлежит "Баварии". Это все, что можно сказать, на самом деле. Нечего добавить", – рассказал немецкий наставник для Sky Sport.