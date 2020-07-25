Лаллана согласился подписать контракт с Брайтоном на 3 года

Журналист The Athletic Энди Нэйлор сообщает, что полузащитник "Ливерпуля" Адам Лаллана близок к переходу в "Брайтон".

Английский хавбек дал согласие на подписание контракта. По информации источника, соглашение с новым клубом будет рассчитано до 2023 года.

Адам перешел в "Ливерпуль" из "Саутгемптона" летом 2014-го года. В текущем сезоне во всех турнирах Лаллана сыграл в 22 матчах, забил 1 гол и отдал 2 голевые передачи.

Раньше была информация, что "Эвертон", "Лестер" и "Бернли" также готовы подписать опытного игрока.