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Лаллана согласился подписать контракт с Брайтоном на 3 года

Англия
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Адам точно покинет "Энфилд" этим летом

Лаллана согласился подписать контракт с Брайтоном на 3 года
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Журналист The Athletic Энди Нэйлор сообщает, что полузащитник "Ливерпуля" Адам Лаллана близок к переходу в "Брайтон".

Английский хавбек дал согласие на подписание контракта. По информации источника, соглашение с новым клубом будет рассчитано до 2023 года.

Адам перешел в "Ливерпуль" из "Саутгемптона" летом 2014-го года. В текущем сезоне во всех турнирах Лаллана сыграл в 22 матчах, забил 1 гол и отдал 2 голевые передачи.

Раньше была информация, что "Эвертон", "Лестер" и "Бернли" также готовы подписать опытного игрока.

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В статье: АПЛ Ливерпуль Брайтон энд Хоув Альбион Адам Лаллана
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Источник:
The Athletic
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