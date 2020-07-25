Англия
Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Лаллана согласился подписать контракт с Брайтоном на 3 года
Адам точно покинет "Энфилд" этим летом
Журналист The Athletic Энди Нэйлор сообщает, что полузащитник "Ливерпуля" Адам Лаллана близок к переходу в "Брайтон".
Английский хавбек дал согласие на подписание контракта. По информации источника, соглашение с новым клубом будет рассчитано до 2023 года.
Адам перешел в "Ливерпуль" из "Саутгемптона" летом 2014-го года. В текущем сезоне во всех турнирах Лаллана сыграл в 22 матчах, забил 1 гол и отдал 2 голевые передачи.
Раньше была информация, что "Эвертон", "Лестер" и "Бернли" также готовы подписать опытного игрока.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:The Athletic
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...