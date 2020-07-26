Варди признан лучшим игроком Лестера в сезоне

Нападающий Джейми Варди был признан лучшим игроком "Лестера" в сезоне 2019/20 и по версии болельщиков, и по версии самих футболистов команды Брендана Роджерса.

33-летний Варди выдающимся образом проводит этот сезон, забив 23 гола в 34 матчах Премьер-Лиги. В данный момент именно Джейми возглавляет бомбардирскую гонку английского первенства.

Стоит отметить, что болельщики "Лестера" признали Варди Игроком Года впервые за восемь лет англичанина на "Кинг Пауэр". Награду от своих партнеров по команде Джейми уже получал — в сезоне 2013/14, когда "лисы" выиграли Чемпионшип.

Добавим, что молодым Игроком Года в "Лестере" стал нападающий Харви Барнс, забивший шесть голов и отдавший восемь результативных передач в этом сезоне Премьер-Лиги.