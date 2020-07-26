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Лидс проведет переговоры о продлении Бьелсы на следующей неделе
Наставник еще не продлил свой контракт
Руководство "Лидса" планирует заключить новое соглашение с главным тренером Марсело Бьелсой, сообщает Николо Скира.
На следующей неделе владелец контрольного пакета клуба Андреа Радриццани встретится с 65-летним аргентинцем, чтобы продлить с ним контракт.
Напомним, "Лидс" под руководством Бьелсы за два матча до финиша Чемпионшипа завоевал право выступить в Премьер-лиге Англии в следующем сезоне.
Клуб в последний раз выступал в АПЛ в сезоне-2003/04.
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