Лидс проведет переговоры о продлении Бьелсы на следующей неделе

Руководство "Лидса" планирует заключить новое соглашение с главным тренером Марсело Бьелсой, сообщает Николо Скира.

На следующей неделе владелец контрольного пакета клуба Андреа Радриццани встретится с 65-летним аргентинцем, чтобы продлить с ним контракт.

Напомним, "Лидс" под руководством Бьелсы за два матча до финиша Чемпионшипа завоевал право выступить в Премьер-лиге Англии в следующем сезоне.

Клуб в последний раз выступал в АПЛ в сезоне-2003/04.