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Моуриньо: В обычных условиях Тоттенхэм спокойно бы финишировал в топ-4

Англия
(1 голосов)

Жозе восхваляет свои заслуги

Моуриньо: В обычных условиях Тоттенхэм спокойно бы финишировал в топ-4
Новина українською

Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо чувствует, что его команда ворвалась бы в топ-4 Премьер-Лиги, если бы сезон состоял из 40 туров, а не 38.

"Шпоры" находятся в отличной форме после коронавирусной паузы, одержав пять побед, дважды сыграв вничью и потерпев одно поражение. Этот рывок позволил подопечным Моуриньо вступить в борьбу за попадание в Лигу Европы.

"Давайте чуть отстранимся и посмотрим на ситуацию в более глобальном масштабе. У меня есть ощущение, что нам не хватает пары матчей, потому что команда набрала хороший ход, сильно играет и свободна от травм.

Также я чувствую, что в нормальных условиях мы бы без проблем финишировали в топ-4, и, наверное, нам бы потребовалось не более двух дополнительных матчей, чтобы войти в топ-4", — сообщил Моуриньо официальному веб-сайту "Тоттенхэма".

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В статье: Жозе Моуриньо Тоттенхэм (Лондон)
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Комментарии (4)
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xabo56
26.07.2020 в 12:17
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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госпітальєр (львів)
26.07.2020 в 12:01
словесний понос то фішка моура,стояти всю гру у своїй штрафній,а кореєць з кейном хай вибігають в контратаки,таку тактику поставить будь-хто
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absurdlight (Kiev)
26.07.2020 в 12:00
Набрали ход - это правда, но один раз влетели Шефилд Юнайтд и в топ 4 не попадаете.
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Vantala (Kharkiv)
26.07.2020 в 10:14
Языком молоть - не мешки ворочать.
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