Моуриньо: В обычных условиях Тоттенхэм спокойно бы финишировал в топ-4

Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо чувствует, что его команда ворвалась бы в топ-4 Премьер-Лиги, если бы сезон состоял из 40 туров, а не 38.

"Шпоры" находятся в отличной форме после коронавирусной паузы, одержав пять побед, дважды сыграв вничью и потерпев одно поражение. Этот рывок позволил подопечным Моуриньо вступить в борьбу за попадание в Лигу Европы.