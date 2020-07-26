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Моуриньо: В обычных условиях Тоттенхэм спокойно бы финишировал в топ-4
Жозе восхваляет свои заслуги
Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо чувствует, что его команда ворвалась бы в топ-4 Премьер-Лиги, если бы сезон состоял из 40 туров, а не 38.
"Шпоры" находятся в отличной форме после коронавирусной паузы, одержав пять побед, дважды сыграв вничью и потерпев одно поражение. Этот рывок позволил подопечным Моуриньо вступить в борьбу за попадание в Лигу Европы.
"Давайте чуть отстранимся и посмотрим на ситуацию в более глобальном масштабе. У меня есть ощущение, что нам не хватает пары матчей, потому что команда набрала хороший ход, сильно играет и свободна от травм.
Также я чувствую, что в нормальных условиях мы бы без проблем финишировали в топ-4, и, наверное, нам бы потребовалось не более двух дополнительных матчей, чтобы войти в топ-4", — сообщил Моуриньо официальному веб-сайту "Тоттенхэма".