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Мойес: Всегда хочу финишировать на вершине и быть только первым

Англия
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"Молотобойцам" о подобном и не мечтать

Мойес: Всегда хочу финишировать на вершине и быть только первым
Новина українською

Главный тренер "Вест Хэма" Дэвид Мойес заявил, что начнет следующий сезон, намереваясь выиграть каждый матч и завоевать титул Премьер-Лиги.

Возглавив "молотобойцев" по ходу этой кампании, Мойес досрочно решил задачу по выживанию в Премьер-Лиге. Однако Дэвид полон амбиций и надеется, что в новом сезоне "Вест Хэм" будет сражаться на другом полюсе таблицы.

"Я наблюдаю много вещей, которые говорят о нашем прогрессе, и это не обязательно связано с таблицей лиги. Это связано с игроками. Но болельщики оценивают прогресс по таблице лиги, и я понимаю это. Я сам всегда хочу финишировать на вершине. Я всегда хочу быть первым.

Не думаю, что я стремлюсь к чему-либо другому, кроме победы в лиге. Я начинаю сезон не для того, чтобы просто финишировать над тройкой вылетевших. Мы начнем следующий сезон, чтобы выиграть лигу, чтобы выиграть каждый свой матч.

Вы скажете: "Да ладно, Дэвид, будь реалистом". Но это вы спросили меня, и я ответил, как я это вижу", — цитирует Мойеса The Independent.

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В статье: Дэвид Мойес Вест Хэм Юнайтед (Лондон)
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