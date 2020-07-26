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Сульшер: Матч с Лестером покажет, насколько мы сильны

Англия
(1 голосов)

Нас ждет безумная развязка в борьбе за топ-4 в АПЛ

Сульшер: Матч с Лестером покажет, насколько мы сильны
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Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле-Гуннар Сульшер дал комментарий в преддверии выездного матча заключительного, 38-го тура английской Премьер-лиги с "Лестер Сити", который состоится сегодня, 26 июля.

"Готовимся в обычном режиме. Но, конечно, есть небольшие изменения. Знаем, что у нас хорошие шансы одержать победу. Это конец сезона. Мы в любом случае будем участвовать в еврокубках. Предстоящий матч — опыт и возможность узнать что-то новое. С нетерпением жду этой встречи.

Хотим перейти на следующий уровень, хотим играть с лучшими командами. Надеюсь, у нас всё получится. Мы становимся лучше, всё больше и больше похожи на ту команду, которую я хочу видеть. Матч с "Лестером" покажет, насколько мы сильны", — цитирует Сульшера пресс-служба "красных дьяволов".

"Манчестер Юнайтед", набрав 63 очка, занимает третье место в турнирной таблице АПЛ, "Челси" (63) — на четвёртом, "Лестер Сити" (62) — на пятом месте.

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В статье: Оле Гуннар Сульшер Манчестер Юнайтед Лестер Сити
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Комментарии (1)
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xabo56
26.07.2020 в 12:17
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