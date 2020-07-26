Сульшер: Матч с Лестером покажет, насколько мы сильны

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле-Гуннар Сульшер дал комментарий в преддверии выездного матча заключительного, 38-го тура английской Премьер-лиги с "Лестер Сити", который состоится сегодня, 26 июля.

"Готовимся в обычном режиме. Но, конечно, есть небольшие изменения. Знаем, что у нас хорошие шансы одержать победу. Это конец сезона. Мы в любом случае будем участвовать в еврокубках. Предстоящий матч — опыт и возможность узнать что-то новое. С нетерпением жду этой встречи.

Хотим перейти на следующий уровень, хотим играть с лучшими командами. Надеюсь, у нас всё получится. Мы становимся лучше, всё больше и больше похожи на ту команду, которую я хочу видеть. Матч с "Лестером" покажет, насколько мы сильны", — цитирует Сульшера пресс-служба "красных дьяволов".