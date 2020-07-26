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Ливерпуль интересуется вингером Лестера

Англия
(1 голосов)

Харви Барнс летом может уйти на повышение

Ливерпуль интересуется вингером Лестера
Новина українською

Вингер "Лестера" Харви Барнс стал трансферной целью для "Ливерпуля" на это лето.

В этом сезоне 22-летний Барнс ворвался в первую команду "Лестера", забив шесть голов и отдав восемь результативных передач в рамках Премьер-Лиги.

Как утверждает Daily Mirror, своей игрой Харви произвел впечатление на главного тренера "Ливерпуля" Юргена Клоппа, и тот будет готов выдвинуть свое предложение по завершении сезона.

Добавим, что накануне Барнс был признан молодым Игроком Года в "Лестере".

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В статье: Ливерпуль "Лупаренсе" (Италия)
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Комментарии (1)
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royalstas (Вінниця)
26.07.2020 в 13:23
На підміну Мане нормальний варіант.
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