Ливерпуль интересуется вингером Лестера

Вингер "Лестера" Харви Барнс стал трансферной целью для "Ливерпуля" на это лето.

В этом сезоне 22-летний Барнс ворвался в первую команду "Лестера", забив шесть голов и отдав восемь результативных передач в рамках Премьер-Лиги.

Как утверждает Daily Mirror, своей игрой Харви произвел впечатление на главного тренера "Ливерпуля" Юргена Клоппа, и тот будет готов выдвинуть свое предложение по завершении сезона.

Добавим, что накануне Барнс был признан молодым Игроком Года в "Лестере".