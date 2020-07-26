Англия
Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ливерпуль интересуется вингером Лестера
Харви Барнс летом может уйти на повышение
Вингер "Лестера" Харви Барнс стал трансферной целью для "Ливерпуля" на это лето.
В этом сезоне 22-летний Барнс ворвался в первую команду "Лестера", забив шесть голов и отдав восемь результативных передач в рамках Премьер-Лиги.
Как утверждает Daily Mirror, своей игрой Харви произвел впечатление на главного тренера "Ливерпуля" Юргена Клоппа, и тот будет готов выдвинуть свое предложение по завершении сезона.
Добавим, что накануне Барнс был признан молодым Игроком Года в "Лестере".
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
royalstas (Вінниця)
26.07.2020 в 13:23
Ответить
0
0
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...