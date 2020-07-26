Хендерсон: На следующий день после награждения проснулся с готовностью защищать титул

Капитан "Ливерпуля" Джордан Хендерсон заверил, что его команда полностью готова к защите титула Премьер-Лиги.

"На следующий день после церемонии награждения я проснулся готовым к новому испытанию. Люди, которые выигрывали Премьер-Лигу в прошлом, говорили, что выиграть титул сложно, но еще сложнее его защитить, так что теперь для нас начинается новое испытание.

Это огромное испытание, но я и команда готовы к нему. В этом плане мне понравились слова нашего босса. Он сказал, что мы будем не защищать титул, а пойдем на него в атаку.

Это идеальный план для нашей команды. Таков наш характер, который мы демонстрировали последний год. Нужно совершенствоваться, отдаваться без остатка на поле и в тренировках.

Парни были бы готовы начать новый сезон Премьер-Лиги уже завтра и сделать все возможное для сохранения титула", — цитирует Хендерсона Daily Mail.