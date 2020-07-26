Лестер - Манчестер Юнайтед. Смотреть онлайн видеотрансляцию матча

В последнем туре АПЛ "Лестер" и "Ман Юнайтед" должны решить свои турнирные задачи. Затянули они? Да, конечно. Но нам же интереснее, кто-то из них может стать бронзовым призером и пробиться в Лигу Чемпионов, а кто-то неудачно завершит чемпионат.

Чемпионат Англии. 38-й тур

Стадион: Кинг Пауэр (Лестер)

Главный судья: Мартин Аткинсон (Англия)

Лестер Сити 18:00 Манчестер Юнайтед

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Телетрансляция: Setanta Sports

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