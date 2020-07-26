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Лестер - Манчестер Юнайтед. Смотреть онлайн видеотрансляцию матча

Англия
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Где 26.07.2020 покажут видео онлайн трансляцию центрального противостояния тура

Лестер - Манчестер Юнайтед. Смотреть онлайн видеотрансляцию матча
Новина українською

В последнем туре АПЛ "Лестер" и "Ман Юнайтед" должны решить свои турнирные задачи. Затянули они? Да, конечно. Но нам же интереснее, кто-то из них может стать бронзовым призером и пробиться в Лигу Чемпионов, а кто-то неудачно завершит чемпионат.

Чемпионат Англии. 38-й тур

Стадион: Кинг Пауэр (Лестер)
Главный судья: Мартин Аткинсон (Англия)

Лестер Сити 18:00 Манчестер Юнайтед

Текстовую онлайн трансляцию читайте на UA-Футбол >>

Телетрансляция: Setanta Sports

Трансляция этого и других матчей чемпионатов Англии, Испании, Германии и Франции доступна, если вы является пользователем сервиса MEGOGO и у вас есть подписка на пакеты Оптимальный или Максимальный. Если вы уже залогинены на MEGOGO, повторно вводить свой пароль не нужно.

При этом вы можете оформить подписку, зарегистрировавшись на MEGOGO сразу через плеер. Первый месяц подписки на пакет Оптимальный будет стоить всего одну гривну, далее – 97 грн в месяц.

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В статье: Манчестер Юнайтед "Лестер Сити"
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