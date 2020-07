АПЛ. Манчестер Юнайтед берет бронзу и на пару с Челси не пускает Лестер в Лигу чемпионов

Роджерс вышел со схемой 3-5-2: именно эта тактическая расстановка должны была скрыть отсутствие 3 основных защитников (Сеюнджу, Перрейры и Чилвелла), а также ключевого игрока средней линии – Джеймса Мэддисона. Сульшер ввиду доступности Ван-Биссаки решил не мудрить и выпустил на поле всех своих сильнейших исполнителей.

Первая половина матча прошла на встречных курсах – шансы имели как хозяева, так и гости. Ндиди не наказал Матича за ошибку Неманьи около владений Де Хеа, а Фернандеш и вовсе забил после шикарной передачи Погба из глубины, но из офсайда. К слову, Бруну мог покинуть поле из-за повреждения, однако сумел расходиться. Под конец тайма больше возможностей было у "Юнайтед": Марсьяль пробил выше, Рашфорд стрелял дважды – в первом случае снаряд не летел в створ, а дальше Шмейхель был на высоте.

Через 15 минут после старта второго тайма Тилеманс навесил со штрафного, Варди перенаправил снаряд на дальнюю штангу и попал в крестовину – Де Хеа лишь волнительно провожал мяч глазами. Дальше "подсобили" "МЮ" Эванс и Морган – центрбеки привезли пенальти на Марсьяле, который без проблем реализовал Бруну Фернандеш (0:1).

Несмотря на сумасшедшие навалы от "Лестера", футболисты "Юнайтед" сумели отбиться ценой кучи желтых карточек. В конце встречи нервы сдали у Эванса – Джонни прямой ногой влетел в Мактоминея. Добил "лисов" Лингард после ошибки Шмейхеля (0:2). Увы, но Роджерс и его коллектив закономерно пролетают мимо ЛЧ, в то время как Сульшер и его команда берут бронзовые медали.

"Лестер" – "Манчестер Юнайтед" 0:2, АПЛ, 38-й тур.

Стадион: "Кинг Пауэр" (Лестер)

Главный судья: Мартин Аткинсон (Англия)

Голы: Фернандеш (70, пенальти), Лингард (90+8)

"Лестер": Шмейхель – Джастин, Морган, Эванс – Олбрайтон (Грэй, 73), Чаудри (Прат, 73), Ндиди, Тилеманс (Барнс, 73), Томас (Херст, 88) – Ихеаначо (Перес, 58), Варди

"Манчестер Юнайтед": Де Хеа – Уильямс, Магуайр, Линделеф, Ван-Биссака – Матич, Погба, Рашфорд (Игало, 90+7), Фернандеш (Мактоминей, 86), Гринвуд (Лингард, 77) – Марсьяль

Предупреждения: Эванс (68) – Магуайр (9), Линделеф (63), Матич (84), Погба (90), Уильямс (90+2)

Удаления: Эванс (90+4)

Лэмпард сказал свое веское слово еще за час до стартового свистка – ненадежный Кепа остался на скамейке и уступил место в воротах 38-летнему ветерану Кабальеро, а Виллиан, который допустил результативную ошибку в матче с "Ливерпулем", и вовсе не попал в заявку. Данные замены выглядели одновременно смело и вызывающе – особенно ввиду важности встречи. Нуну Эшпириту Санту составом и расстановкой не удивил.

Взаимные атаки на протяжении всего первого тайма больше напоминали походы в разведку – ничем не обязывающие навесы ожидаемо не приносили дивидендов. Стоит отметить, что "Челси" выглядел активнее и больше владел мячом на правах хозяев (стабильно 60 на 40). Команды абсолютно не стеснялись играть жестко в подкатах, пуская в ход шипы и подчеркивая принципиальность противостояния.

Например, Жота получил "горчичник" на 22-й минуте за неприятную накладку на Аспиликуэте, хотя Атвелл мог показывать Диого желтую еще раньше – в ответ "синие" жестко обошлись с Раулем Хименесом. Под конец 45-минутки темп взвинтился и "синие" сумели дважды ошарашить "волков": сначала Маунт реализовал штрафной удар после неприемлемой грубости от Нету (1:0), а затем Жиру навязал борьбу оппоненту после передачи Мейсона и удвоил счет (2:0). К слову, 33-летний Оливье стал самым возрастным футболистом в истории лиги, которому удалось забить в 5 матчах подряд – он обогнал по данному показателю Джейми Варди (32).

33 – At the age of 33, Olivier Giroud has become the oldest player to score in five consecutive Premier League starts, taking over from Jamie Vardy (32 years old). Zest. pic.twitter.com/2MZyWY4DTU