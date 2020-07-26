АПЛ. Обамеянг отправил Уотфорд в Чемпионшип, спасение Астон Виллы

“Борнмут” и “Уотфорд” сделали все от них возможное, чтобы избежать вылета, но вожделенное 17-ое место досталось “Астон Вилле”, сыгравшей вничью с “Вест Хэмом”.

Первым стал тонуть “Уотфорд”. Пьер-Эмерик Обамеянг сделал дубль в первом тайме, особо следует его похвалить за второй гол – Тирни бросил аут в штрафную “Уотфорда”, Обамеянг одним касанием принял мяч, а другим ударил через себя в ворота Фостера. Ранее лучший бомбардир “Арсенала” реализовал пенальти, еще один гол забил Тирни, после паса того же Обамеянга.

В параллельной игре “Борнмут” переигрывал на выезде “Эвертон”, а “Вилла” катала ничью с “Вест Хэмом”. Судьба “Уотфорда” казалось предрешенной.

Тем не менее “Уотфорд” не сдался. Давид Луис привез пенальти, который реализовал Дини, а затем уже во втором тайме своему бывшему клубу забил Данни Уэлбек. Затем экс-игрок сборной Англии мог делать дубль, но Мартинес вытащил его удар пяткой.

На большее “Уотфорд” не хватило.

“Борнмут” проводил отличный матч в Ливерпуле, и заслуженно выигрывал у “Эвертона”. Этого было мало – нужен был гол “Вест Хэма” в параллельном матче…

“Вишенки” все же смогли его дождаться – Ярмоленко выполнил свой фирменный трюк со смещением с правого фланга, пробил и мяч рикошетом от ноги Грилиша по красивой дуге опустился за спину Рейне.

Проблема была в том, что к этому времени “Вилла” уже ввела в счете. Золотой гол забил Джек Грилиш. Игра закончилась со счетом 1:1.

“Астон Вилла” 35 очков, “Борнмут” 34, “Уотфорд” 34. Как не вспомнить о незасчитанном голе “Борнмута” в ворота “Виллы” в первом матче после карантина? Именно он мог оставить “вишенок” в элите. Но VAR не заметил этот гол, “Вилла” хорошо провела последние четыре тура, и спаслась, отправив “Борнмут” и “Уотфорд” в Чемпионшип. Третья команда, которая покинула АПЛ – “Норвич”.

Премьер-лига, 38-й тур.

Лондон, “Эмирейтс”

“Арсенал” Лондон – “Уотфорд” 3:2

Голы: Обамеянг 5 (пен.), Тирни 24, Обамеянг 33 – Дини 43 (пен.), Уэлбек 66

“Арсенал”: Мартинес – Мейтланд-Найлз, Холдинг, Луис, Тирни – Себальос (Торрейра 72), Джака – Пепе (Нельсон 72), Уиллок (Колашинац 57), Обамеянг – Ляказетт (Нкетиа 57)

“Уотфорд”: Фостер – Масина, Кабаселе, Доусон, Феменя (Мариаппа 45+2) – Дукуре (Клеверли 81), Хьюз (Чалоба 81) – Перрейра (Педру 87), Сарр – Дини, Уэлбек

Предупреждения: Джака 45, Холдинг 72, Мартинес 74 – Перейра 35, Хьюз 45+5, Доусон 51

Ливерпуль, “Гудисон Парк”

“Эвертон” – “Борнмут” 1:3

Голы: Мойзе Кин 41 – Кинг 14 (пен.), Лерма 45+1, Станислав 80

“Эвертон”: Пикфорд – Коулмэн (Сидибе 58), Майкл Кин, Брантуэйт, Динь (Бэйнс 71) – Гомеш, Дэвис (Бернард 70) – Уолкотт (Гордон 58), Сигурдссон, Ришарлисон – Мойзе Кин (Калверт-Льюин 70)

“Борнмут”: Рэмсдейл – Рико, Келли, Кук, Смит – Кинг (Харри Уилсон 88), Лерма, Гослинг, Брукс (Станислас 64) – Соланке (Биллинг 64), Каллум Уилсон

Предупреждения: Майкл Кин 79

Лондон, “Лондон Стэдиум”

“Вест Хэм” – "Астон Вилла” 1:1

Голы: Ярмоленко 85 – Грилиш 84

“Вест Хэм”: Фабиански – Фредерикс, Диоп, Огбонна, Джонсон – Соучек, Райс – Боуэн (Ярмоленко 46), Нобл (Андерсон 87), Форнальс (Лансини 67) – Антонио (Аллер 46)

“Астон Вилла”: Рейна – Таргетт, Мингз, Конса, Гильбер (Хос 76) – Луис – Грилиш, Хурихэйн (Накамба 76), Макгинн, Трезеге (Эль-Гази 90) – Саматта (Дэвис 68)

Предупреждения: Фредерикс 51, Антонио 23 – Саматта 41