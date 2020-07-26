Хендерсон: Де Брюйне - невероятный игрок и гордость АПЛ

Капитан "Ливерпуля" Джордан Хендерсон поделился мыслями насчет полузащитника "Манчестер Сити" Кевина де Брюйне. Англичанин обошел бельгийца в голосовании за лучшего футболиста АПЛ по версии журналистов.

"Де Брюйне – невероятный игрок. Он вырос как футболист. Помню, что впервые по-настоящему увидел его в деле, когда он выступал за "Челси", он тогда только начинал свой путь.

Тогда он производил впечатление особенного игрока, и он продолжил расти. Его уверенность, усердная работа очевидны. С каждым сезоном он становится все сильнее, лучше. Я не знаком с ним близко, но у него есть голод, желание прибавлять, работать изо всех сил.

Он гордость "Манчестер Сити" и Премьер-лиги. Здорово, что такие игроки есть в лиге: против него сложно выступать, но мне нравится проверять свои навыки в противостояниях с лучшими игроками мира.

Я с огромным уважением отношусь к Кевину. Если просмотреть список игроков, выступающих в АПЛ, то можно увидеть очень много хороших футболистов. Мне очень повезло выступать в чемпионате Англии", – рассказал Хендерсон.